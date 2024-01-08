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BBC

ولي العهد السعودي يشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

10:21 م الإثنين 08 يناير 2024

بن سلمان وبلينكن

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مصراوي
ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، لاسيما مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي أكد خلال اللقاء الذي جرى في العلا مساء اليوم، على أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

ولي العهد السعودي الخارجية الأمريكية بلينكن محمد بن سلمان حرب غزة

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