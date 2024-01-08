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BBC

"لم يتحمل ما رآه".. رقيب إسرائيلي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده بغزة

10:15 م الإثنين 08 يناير 2024

ستاف بيشا الرقيب بلواء جفعاتي

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كتب- مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن ستاف بيشا الرقيب بلواء جفعاتي، توفي بسكتة قلبية عن عمر يناهز الـ22 عامًا بعد مقتل جنود تحت إمرته خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، إذ تم استدعاءه إلى الاحتياط في الـ7 من أكتوبر الماضي.

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وتقول والدة بيشا الذي أطلق جيش الاحتلال سراحه قبل وقت قصير من وفاته، لم يتم الاعتراف به كجندي في الجيش، ولم يزورنا أي ممثل رسمي من إسرائيل حتى الآن، فبعد شهرين من القتال في غزة، تقرر تقليص قوة الاحتياط، وفي وحدة ستاف كانوا يبحثون عن جنود مستعدين للعودة إلى ديارهم في هذه المرحلة، تطوع بالخروج.

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وبحسب صديقة الرقيب، تقول "لقد حاول ألا يقلق والدته، لذلك لم يشاركها الكثير عما مر به خلال أيام القتال، قلبه لم يستطيع أن يحتمل ما رآه، والجيش لم يعترف بقتله بعدما تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية.

ويقول دور صديق لستاف الذي خدم معه في الاحتياط، خلال حديثه للقناة 12، "لم يكن لديه أي مشاكل صحية، لقد كان الشخص الأكثر صحة وسعادة على الإطلاق، لقد كان وقتًا صعبًا وهناك "لا شك أن ذلك أثر عليه. والآن، عندما يرفضون الاعتراف به كجندي في الجيش، ولأنه لم يكن في الاحتياط وقت وفاته، يبدو أن الجميع يحاولون التخلص من المسؤولية، وهذا أمر محرج للغاية. "
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"وصلنا في 7 أكتوبر إلى قاعدتنا الاحتياطية في الشمال للتوقيع على المعدات"، كرر دور صباح الـ7 من أكتوبر، "كان ستافو قائدًا للقوات المسلحة الملكية، وكان يعرف الكثير من الجنود الذين قتلوا، والعديد من جنود لواء جولاني الذين سقطوا خلال المناورة البرية كانوا من جنوده، ذهبنا إلى الجنوب، وقمنا بالتدريب وكنا على أهبة الاستعداد".

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وفي الـ29 من ديسمبر الماضي، ركب بيشا سيارته الخاصة وشعر بالمرض، ليتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف وتوفي في غضون ساعتين بسبب سكتة قلبية.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على واقعة وفاة الرقيب ستاف بيشا حتى الآن.

ستاف بيشا الاحتلال الإسرائيلي لواء جفعاتي حرب غزة

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