بالفيديو| محتجون يقطعون كلمة للرئيس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
مصراوي
قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين بمقاطعة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
🚨عاجل"🇺🇸"— اوبزيرفر | (@B667i) January 8, 2024
تمت مقاطعة خطاب بايدن في تشارلستون من قبل المتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق النار. ويقول بايدن
أنا أتفهم شغفهم، ولقد عملت بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على تقليص حجمهم والخروج بشكل كبير من غزة
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وجاء هذا خلال كلمة الرئيس الأمريكي في كنيسة الأم إيمانويل AME في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، ويطالبون إسرائيل بالالتزام بـ”وقف إطلاق النار”.
ورد بايدن قائلًا : "أتفهم شغفكم وكنت أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية، للحملهم على تقليص القتال في غزة بشكل كبير والخروج من القطاع".
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