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BBC

بالفيديو| محتجون يقطعون كلمة للرئيس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

09:35 م الإثنين 08 يناير 2024

محتجون يقطعون كلمة للرئيس الأمريكي

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مصراوي
قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين بمقاطعة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء هذا خلال كلمة الرئيس الأمريكي في كنيسة الأم إيمانويل AME في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، ويطالبون إسرائيل بالالتزام بـ”وقف إطلاق النار”.
ورد بايدن قائلًا : "أتفهم شغفكم وكنت أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية، للحملهم على تقليص القتال في غزة بشكل كبير والخروج من القطاع".

جو بايدن وقف اطلاق النار حرب غزة

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