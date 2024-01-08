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BBC

الاحتلال يزعم عثوره على مصنع أسلحة في البريج بغزة

09:29 م الإثنين 08 يناير 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
قال دانيال هاجاري المتحدث العسكري باسم الاحتلال الإسرائيلي، مازال هناك نشطاء لحماس في شمال غزة ونركز حاليا على وسط قطاع غزة وفي خان يونس في الجنوب، ونعمل بخان يونس فوق الأرض وتحت الأرض.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن حماس أنشأت مصانعها العسكرية وسط المدنيين والاحتلال يقوم حاليا بتدمير هذه المصانع، فإن مصانع الأسلحة مرتبطة بشبكة أنفاق تسهل عملية نقل الصواريخ لإطلاقها على إسرائيل.

وادعى هاجاري، أن الجيش عثر على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى، زاعمًا أنه الاحتلال أنهى تدمير الإطار العسكري الخاص بحماس في شمال غزة.

وأوضح أن الحرب ستستمر في عام 2024 وبأساليب مختلفة، مؤكدًا ضرورة إبعاد التهديدات عن الحدود الشمالية والعمل على عودة الإسرائيليين هناك بأمان، والجيش جاهز في الشمال للرد على أي تهديدات.

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