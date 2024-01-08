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BBC

مصادر إسرائيلية: اليوم هو الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب بغزة

09:23 م الإثنين 08 يناير 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي

أعلنت مصادر إسرائيلية، مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن أحد الهجومين كان انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي غزة

وأكدت المصادر أن اليوم هو الأقسى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية بخان يونس.

وقالت المقاومة في بيان لها "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين".

كما تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى مقتل جنود إسرائيليين

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