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BBC

جيش الاحتلال يزعم أنه اغتال قيادي في حركة حماس بسوريا

09:22 م الإثنين 08 يناير 2024

استهداف منزل في سوريا

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بي بي سي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال قيادي في حركة حماس في سوريا، كان مسؤولاً على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح الاحتلال، أن مسؤول حماس حسن عكاشة، استشهد خلال غارة على بيت جن في سوريا اليوم الإثنين، مشيراً إلى أنه وجه خلايا حماس التي كانت تطلق الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل" منذ بداية الحرب في غزة.

وحمل الاحتلال سوريا مسؤولية كل الأنشطة التي تنطلق من أراضيها، مؤكداً أنه سيواصل مواجهة أي تهديد ضد إسرائيل.

ولم تؤكد حركة حماس حتى الآن استشهاد عكاشة.

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BBC
الاحتلال الإسرائيلي سوريا اطلاق الصواريخ حرب غزة

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