هيئة طبية إسرائيلية تكشف عدد الجنود المصابين بأمراض نفسية نتيجة حرب غزة



كتب- مصراوي

على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي خاض الكثير من الحروب، فإن الحرب الحالية في قطاع غزة، خسائرها هي الأكبر، إذ كشفت أرقام الهيئة الطبية الإسرائيلية، تضاعف معدل الوفيات بين الجرحى، فضلًا عن ارتفاع نسبة الإصابات الخطيرة بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغت 3 أضعاف، مقارنة بحرب لبنان الثانية عام 2006.



وتظهر بيانات الهيئة الطبية أن 3221 جنديًا أصيبوا منذ 7 أكتوبر، وتم إجلاء 2438 منهم وإدخالهم إلى المستشفى، وبورغم استخدام النظارات الواقية المتطورة، تم الإبلاغ عن نحو 155 إصابة في العيون، ورغم استخدام سدادات الأذن الخاصة، تم الإبلاغ عن نحو 300 إصابة في السمع (إصابات صوتية).

وقالت القناة 12 العبرية، إنه في الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل كانت الهيئة الطبية تفتخر بقدرتها على خفض معدل الوفيات بين الجرحى، إلى النصف، لكن في عملية السيوف الحديدية، بلغت نسبة الوفيات بين الجرحى الذين يمكن إنقاذهم 6.7 %، مقابل 14 % في حرب لبنان الثانية، و9.8 % في عملية الجرف الصامد، ما يعني أن 93.3 % من المصابين بجروح خطيرة يبقون على قيد الحياة حتى وصولهم إلى المستشفيات.

وبحسب القناة العبرية، نقلًا عن الهيئة الطبية الإسرائيلية، إن 9000 جندي تلقوا علاجا نفسيًا منذ بداية الحرب، منهم نحو 1500 جندي بحاجة لمتابعة بصورة دورية،موضحة أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال تلقى مساعدة من مركز الصحة العقلية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إذ أن بعض الأطباء قدموا المشورة للقادة في الميدان، وبعضهم قدم رعاية المتابعة، وتم إنشاء مرفقين علاجيين مخصصين لفريق الاستجابة القتالية، وهناك العديد من الجنود ظلوا يعانون من حالة نفسية سيئة، ونحو 750 جنديًا، تم علاجهم في مركز إعادة التأهيل الخلفي، وهو منشأة علاج مغلقة تقع في المعسكر 80.

وفيما سبق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،إن عدد الجنود الإسرائيليين المُصابين منذ بداية الحرب على قطاع غزة وصل لأرقامً خيالية، فإن جيش الاحتلال أعلن رسميًا إصابة 2300 جندي وحصيلة القتلى تعدت 500 ضابط وجندى.



ووفق الصحيفة الإسرائيلية، "فإن الأطباء الميدانيين ومسؤولى أقسام التأهيل بالجيش يقولون إن الصورة الكاملة لمصابي الجيش أكبر من ذلك بكثير، مؤكدة أن وزارة الدفاع استأجرت شركة خارجية لدراسة الحروب والعمليات العسكرية السابقة للاحتلال.