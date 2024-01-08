بالصور| الاحتلال يستهدف منزلًا في ريف القنيطرة السوري بطائرة مسيرة

مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في ريف القنيطرة السوري بطائرة مسيرة.

وفيما سبق قالت مصادر مطلعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا، تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية.

وذكرت لوكالة رويترز، أن الاحتلال غيّر استراتيجياته في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلي حركة "حماس" على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبه من عمليات القصف الإسرائيلية في غزة ولبنان.



وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن إسرائيل عمدت إلى ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي تنشط فيها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة الموالية لإيران، فإنها تنفذ حالياً غارات جوية أكثر فتكاً وتواتراً تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا.

