مسؤول أمريكي: على نتنياهو اختيار المفاضلة بين بن جفير وسموتريتش وبيننا



مصراوي

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN، إنه سيتعين على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاختيار بين طريقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكم أو طريقة ترضينا.

وفي السياق ذاته قال مسؤول أمريكي رفيع يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط لـNBC، إن بلينكن سيبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلينكن سيطلب من إسرائيل اللجوء لعمليات مركزة لتقليل الضحايا المدنيين في قطاع غزة.