إعلان

BBC

مسؤول أمريكي: على نتنياهو اختيار المفاضلة بين بن جفير وسموتريتش وبيننا

07:14 م الإثنين 08 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN، إنه سيتعين على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاختيار بين طريقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكم أو طريقة ترضينا.
وفي السياق ذاته قال مسؤول أمريكي رفيع يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط لـNBC، إن بلينكن سيبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلينكن سيطلب من إسرائيل اللجوء لعمليات مركزة لتقليل الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة بنيامين نتنياهو بن جفير بتسلئيل سموتريتش

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"
لرفع تدفقات الدولار.. الحكومة تستهدف تشغيل مليون مصري بالخارج في 6 سنوات
* مصدر ينفي وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا