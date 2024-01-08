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BBC

سقوط صاروخ على مستوطنة إسرائيلية قبل دقائق من وصول نتنياهو

05:42 م الإثنين 08 يناير 2024

إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية

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كتبت ندى محرم
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخ مضاد للدروع سقط، وسط مستوطنة كريات شمونة، اليوم الاثنين، قبل دقائق قليلة من وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إليها.
وقال نتنياهو إن ‏‏"حزب الله يخطئ التقدير ‏مجددا"، ‏مؤكدًا أنة سيقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة ‏الأمن للحدود الشمالية وتمكين السكان من العودة.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال خلال تفقده قوات مستوطنة كريات شمونة على ‏الحدود مع لبنان، أن إعادة الأمن سيحدث بالطرق الدبلوماسية ودون حرب ‏واسعة، لكن لا شيء سيمنعة من إعادة الأمن .

ووجّه نتنياهو، أمس الأحد، تهديدات لحزب الله"، قائلاً، "لقد تعلّمت حركة حماس في الأشهر الأخيرة. اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث"، موضحًا أنه سيستمر بالحرب حتى يحقق النصر الحاسم.

ياتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين "حزب الله" اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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