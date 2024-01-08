بالفيديو| "لقد تركونا وحدنا".. المقاومة تنشر رسالة أسير إسرائيلي محتجز لديها

مصراوي

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة لأسير إسرائيلي محتجز لديها منذ الـ7 من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.

ونقلت سرايا القدس على قناتها بتليجرام، رسالة الأسير المحتجز لديها "إلعاد كتسير"، بعنوان "لقد تركونا وحدنا".

بالفيديو | رسالة الأسير الصهيوني "إلعاد كتسير" المحتجز لدى سرايا القدس "لقد تركونا وحدنا"

1/2 pic.twitter.com/NVMHVVdVqw — قناة المنار (@TVManar1) January 8, 2024

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 جندياً على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الجرحى الإسرائيليين المُعلن عنهم منذ بداية الحرب إلى 2438 شخصًا، بينهم 375 حالتهم خطيرة، فيما أُصيب 1042 منذ بداية العملية الإسرائيلية البرية في غزة.

هذا ووصل عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 510، فيما قُتل حوالي 176 جنديًا منذ بداية العملية العسكرية البرية على القطاع.