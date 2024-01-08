إعلان

BBC

بالفيديو| "لقد تركونا وحدنا".. المقاومة تنشر رسالة أسير إسرائيلي محتجز لديها

05:41 م الإثنين 08 يناير 2024

رسالة أسير إسرائيلي محتجز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة لأسير إسرائيلي محتجز لديها منذ الـ7 من أكتوبر الماضي في عملية طوفان الأقصى.
ونقلت سرايا القدس على قناتها بتليجرام، رسالة الأسير المحتجز لديها "إلعاد كتسير"، بعنوان "لقد تركونا وحدنا".

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 جندياً على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة الجرحى الإسرائيليين المُعلن عنهم منذ بداية الحرب إلى 2438 شخصًا، بينهم 375 حالتهم خطيرة، فيما أُصيب 1042 منذ بداية العملية الإسرائيلية البرية في غزة.
هذا ووصل عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 510، فيما قُتل حوالي 176 جنديًا منذ بداية العملية العسكرية البرية على القطاع.

أسير إسرائيلي المقاومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط صاروخ على مستوطنة إسرائيلية قبل دقائق من وصول نتنياهو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر جديد للدولار في السوق السوداء مع بداية أول أسبوع لطرح الشهادة 27%
* مصدر ينفي وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا