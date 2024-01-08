جيش الاحتلال: إصابة 19 جنديًا على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية

تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 19 جندياً على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الجرحى الإسرائيليين المُعلن عنهم منذ بداية الحرب إلى 2438 شخصًا، بينهم 375 حالتهم خطيرة، فيما أُصيب 1042 منذ بداية العملية الإسرائيلية البرية في غزة.

هذا ووصل عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 510، فيما قُتل حوالي 176 جنديًا منذ بداية العملية العسكرية البرية على القطاع.