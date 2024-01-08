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BBC

اشتية يرحب بمساعي جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

03:53 م الإثنين 08 يناير 2024

محمد اشتية

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غزة - (ا ف ب)

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بجهود جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال الحرب التي تواصلها على قطاع غزة.

وقال اشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله "يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وأضاف "يوم الخميس يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم إن إسرائيل دولة مجرمة وإنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين".

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AFP
محمد اشتية جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية طوفان الأقصى

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