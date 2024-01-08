لبنان يرفض عرضا ألمانيا بنشر قوات طوارئ على الحدود بطلب من إسرائيل

كتبت- ندى محرم:

كشفت مصادر لبنانية عن تلقي لبنان عرضا ألمانيا لنشر قوات طوارئ تابعة لها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العرض الألماني جاء بطلب من إسرائيل، ورفضته حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وقالت المصادر إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستحمل المقترح معها خلال زيارتها إلى بيروت، مؤكدة على رفض السلطات اللبنانية للطلب.

وبحسب المصادر، فقد التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم، سفير ألمانيا في بيروت جورج شتوكل شتيلفريد. وناقشا الأمر خلال اللقاء.

كانت بيربوك بدأت جولة رسمية في الشرق الأوسط من تل أبيب، ومن المقرر أن تزور مصر حيث تلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أن تتوجّه إلى لبنان في وقت لاحق.