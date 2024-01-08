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BBC

الصحة العالمية تلغي تسليم إمدادات طبية لشمال غزة بسبب الظروف غير الآمنة

02:49 م الإثنين 08 يناير 2024

منظمة الصحة العالمية

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غزة - (ا ف ب)

قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة الأحد لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى

العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة إكس "مر الآن 12 يوما منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة".

وأضاف "القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال".

وقالت منظمة الصحة إن عملية التسليم التي كانت مقررة أمس الأحد تهدف إلى دعم عمليات خمسة مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس "صُدمت من حجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة".

وكتب على منصة إكس "من شأن المزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس".

هذا المحتوى من

AFP
منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية شمال غزة مستودع الأدوية المركزي طوفان الأقصى

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