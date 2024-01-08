الشيخة حسينة تفوز برئاسة حكومة بنجلاديش لفترة خامسة

دكا - (د ب ا)



من المقرر أن تتولى رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة رئاسة الحكومة للفترة الرابعة على التوالي والخامسة إجمالا، وذلك بعدما حقق حزبها رابطة عوامي فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي قاطعها الحزب المعارض الرئيسي.

وفاز حزب حسينة بأكثر من ثلثي المقاعد في انتخابات البرلمان، المؤلف من 300 مقعد. ومن المقرر أن ينتخب النواب من المقاعد العادية 50 نائبا في المقاعد المخصصة للنساء بمجرد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وقال كبير مفاوضي الانتخابات قاضي حبيب الأول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن حزب رابطة عوامي فاز بـ 223 مقعدا من بين المقاعد البرلمانية الـ298 .

وكانت السلطات قد علقت التصويت في دائرتين انتخابيتين، إحداهما بسبب العنف خلال الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، والأخرى بسبب وفاة مرشح مستقل لأسباب طبيعية منذ أسبوع.

وأضاف حبيب أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 8ر41 %، مقارنة بأكثر من 80% خلال الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018. وأدلى نحو 50 مليون ناخب بأصواتهم من بين 120 مليون ناخب يحق لهم الادلاء بأصواتهم.

ورفض الحزب الوطني في بنجلاديش، الذي تنتمى له رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، نتائج الانتخابات ووصفها بالمهزلة.

وقال الحزب، الذي قاطع الانتخابات بسبب مخاوف من احتمالية التزوير ودعا لمقاطعتها، إن دعوته كانت ناجحة.

وقال عبد المعين خان، المسؤول البارز بالحزب الوطني البنجلاديشي للصحفيين" رفض مواطنو البلاد هذه الانتخابات المدبرة، حيث أن نسبة مشاركة الناخبين الحقيقية ليست أكثر من 2%".

وأضاف أن حزبه سوف يستمر في عمله المناهض لحكومة حسينة لاستعادة حقوق تصويت الشعب في بنجلاديش.