لا تهجير.. بلينكن يحمل لإسرائيل 3 طلبات أمريكية تغير حرب غزة

كتب- محمد صفوت:

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين جولته الشرق أوسطية حيث يزور الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.

وقبل أن يصل بلينكن، إلى إسرائيل، كشفت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية عن أن وزير الخارجية الأمريكية يحمل طلبًا من الإدارة في واشنطن إلى قادة الدولة العبرية، بضرورة السماح لسكان غزة في مراكز الإيواء بالعودة إلى مناطقهم.

كان بلينكن، أكد خلال زيارته أمس الأحد، إلى الدوحة على ضرورة أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع "من العودة إلى ديارهم".

في هذا الشأن، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن بلينكن سيطلب من السماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، رغم الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استندت الصحيفة العبرية في تقريرها، إلى تقديرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، الذين أكدوا أن بلينكن سيأتي بطلب واضح في هذا الشأن.

وتقول الصحيفة، إن بلنكين سيؤكد خلال زيارته إلى إسرائيل ضرورة أن يعدل جيش الاحتلال من طبيعة النشاط وضرورة تغيير أسلوب عملياته العسكرية في شمال القطاع خاصة في المناطق التي يسكنها المدنيين دون تعريض القوات للخطر.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الأمريكيين يخشون من خلق أزمة إنسانية في جنوب قطاع غزة، ويرغبون في إيصال رسالة مفادها أن القتال في شمال القطاع، كما يدور حاليًا، يحتاج إلى تغيير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يدركون أن القانون الدولي يمنع إجبار أي شخص على مغادرة منزله في مناطق القتال، موضحة أنه سيكون من الصعب الاستمرار في منع حركة المدنيين إلى شمال القطاع.

وعن طبيعة العمليات العسكرية، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، إن أحد هدف بلينكن الأساسي من الزيارة هو ضمان انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية من الحرب، وهي المرحلة الأقل حدة وتتركز على شن الغارات المركزة.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن هذه المرحلة جارية بالفعل، لكن جيش الاحتلال لم يعلن صراحةً عنها، مضيفة أن إسرائيل بدأت فعليًا ما يسمى بـ "المرحلة الثالثة" من الحرب، حيث يشن جيش الاحتلال غارات محدودة على مستوى الألوية على أهداف تابعة لحماس في شمال غزة بعد الإعلان عن تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك وهزيمة ألويتها.

وتقول الصحيفة إن الإدارة الأمريكية ترغب في إعلان إسرائيلي رسمي عن بدء المرحلة الثالثة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حلاً ويخفف من تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية.

وتتوقع الصحيفة، أن الإعلان عن المرحلة الثالثة من الحرب والسماح لعودة أهالي غزة، من شأنه أن يمهد الطريق لخطة مبعوث بايدن عاموس هوشستين، الذي زار إسرائيل خلال الفترة عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير إلى أن وقف الأعمال العدائية في الشمال سيسمح في بدء مفاوضات للتوصل إلى ترتيب سياسي لإبعاد حزب الله عن الحدود وتسهيل عودة السكان إلى ديارهم.

كما توقعت الصحيفة، أن يحث بايدن قادة الدولة العبرية على رفض مقترحات تهجير أهالي غزة، ويقترح أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على الأمن في القطاع وينظم حركة السكان من الجنوب إلى الشمال.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وكالة "رويترز" للأنباء، قولها، إن بلينكن يضغط على الدول العربية المعتدلة للمشاركة في عملية ما بعد الحرب في غزة ويجمع وجهات نظرها حول مستقبل غزة لتقديمها إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل اليوم الاثنين، لتكون الزيارة الخامسة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ضمن جولة شرق أوسطية جديدة تهدف إلى تفادي توسع رقعة الحرب في غزة.