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BBC

مقتل 4 أطفال إثر إلقاء قنبلة على منزل مسؤول محلي في أفغانستان

12:52 م الإثنين 08 يناير 2024

أفغانستان

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إسلام آباد - (د ب ا)

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أربعة أشخاص قتلوا عقب أن قام مهاجمون مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على مقر إقامة مسؤول تعليمي محلي في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقالت إدارة الإعلام والثقافة الإقليمية في بيان إنه تم إلقاء القنبلة ليلا على منزل مدير إدارة التعليم في منطقة هيساراك، مما أسفر عن مقتل بناته الأربعة.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم على الفور، كما لم تعلن أي جماعة أو أفراد المسؤولية عن الحادث

أفغانستان إلقاء قنبلة مقتل أطفال

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