إعلان

BBC

إيران: مسؤولية حادثة كرمان تقع على عاتق من استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه

11:19 ص الإثنين 08 يناير 2024

ناصر كنعاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طهران - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن مسؤولية حادثة كرمان "تقع على عاتق من استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن كنعاني أعرب في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، عن تعازيه لأسر شهداء تفجيري كرمان، وقال: "لقد أحدث هذا العمل موجة احتجاجات وإدانة واسعة على الساحة الإقليمية والدولية، أشكر جميع الشعوب وحكومات الدول والسلطات الداخلية والخارجية وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية".

وأضاف أن "هذه الحادثة أظهرت أن الإرهاب يشكل خطرا داهما على كافة الحكومات والشعوب، ومن استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه فإن مسؤولية دعم الحركات الإرهابية تقع على عاتقه ويجب محاسبته".

أما بخصوص الاتصال بين وزيري خارجية إيران وفرنسا، حسين أمير عبداللهيان وكاثرين كولون، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إن "مسألة الإرهاب تمثل تهديدا شاملا ودوليا. نحن كحكومة إيران، استخدمنا دائما كل الفرص الممكنة في المحادثات الدبلوماسية الثنائية والأطر المتعددة الأطراف في الحرب ضد الإرهاب".

ووصف كنعاني الإرهاب بأنه "خطر يتطلب تحركا شاملا وبعيدا عن ازدواجية المعايير"، مضيفا: "في الحديث مع الأطراف الغربية أشرنا إلى أن الإرهاب تهديد شامل وليس هناك إرهاب جيد وإرهاب سيء. وفي المحادثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية، دار نقاش حول هذا الأمر وأعلنت الحكومة الفرنسية موقفها رسميا للجانب الإيراني".

وبين كنعاني أنه تم في هذا الاتصال مناقشة القضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك، بما في ذلك فلسطين، وقال: "تم الاستماع إلى وجهة نظر الجانب الفرنسي، وشددت إيران على مواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الجرائم الوحشية. لدينا موقف واضح فيما يتعلق بفلسطين. وبعيدا عن المواقف المتخذة، نعتقد أنه لا يوجد أي إجراء عملي يتناسب مع ما يقال".

ناصر كنعاني طهران إيران الإرهاب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق في 16 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

- إقبال ضعيف على بعض فروع بنكي الأهلي ومصر بالساعات الأولى لطرح شهادة 27% (صور)
* مصدر ينفي وجود تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
* أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
* بدء طرح الشهادة ذات العائد 27% للعملاء في فروع بنكي الأهلي ومصر
عاجل - "شديدة ومنتشرة".. المصل واللقاح يحذر المواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية