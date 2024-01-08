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دول الخليج تشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

10:48 ص الإثنين 08 يناير 2024

هجمات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

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الرياض - (د ب أ)

شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، خلال لقاءه في الرياض الليلة الماضية مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن البديوي، استعرض مع بوريل آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.

وأوضح البديوي "أنه تم مناقشة جوانب حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمزمع عقده في الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وأهميته في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي".

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