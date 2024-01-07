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BBC

الحوثيون: تمادي أمريكا بدعم إسرائيل سيفجر المنطقة وعليها تحمل العواقب

10:45 م الأحد 07 يناير 2024

يحيى سريع

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مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الأحد، إن التصريحات الأمريكية بشأن التطورات في البحر الأحمر محاولة لصرف الأنظار عن المجازر الإسرائيلية في غزة.

وأكد سريع أن تمادي الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة سيفجر المنطقة وعليها أن تتحمل عواقب ذلك.

وشدد سريع على أن تدخل الولايات المتحدة عسكريا في البحر الأحمر لن يمنع اليمن من مواصلة عمليات الدعم للمقاومة في غزة.

و أعلنت بعض شركات النقل والشحن البحري العالمية عزمها الإبحار عبر طريق "رأس الرجاء الصالح" حول إفريقيا؛ تجنبا للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

سبق وأن هدد الحوثيون باستهداف السفن التجارية المتجهة من وإلى إسرائيل، مؤكدة استمرارها في منع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني حتى فك الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

يحيى سريع الحوثيون دعم اسرائيل حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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