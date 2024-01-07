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BBC

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 8 جنود جرحى خلال 24 ساعة و2478 منذ بدء الحرب

09:10 م الأحد 07 يناير 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، اليوم الأحد، استقبال 8 جنود من جيش الاحتلال أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المستشفى الإسرائيلي في بيانه إلى أنه استقبل منذ بداية الحرب 2478 جريحا من قوات جيش الاحتلال، جراح 14 منهم خطيرة، بينما يواصل تقديم العلاج لـ 35 آخرين.

فيما أشارت القناة 12 العبرية في تقرير لها، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.

بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن 7% من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.

مستشفى سوروكا الإسرائيلي بئر السبع حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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