بلينكن: 90% من السكان في غزة يواجهون نقصًا في الغذاء

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بالدوحة، اليوم الأحد، إن واشنطن تركز منذ اليوم الأول على تجنب اتساع النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يجمعها التزام بضمان عدم توسع الصراع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة.

ولفت بلينكن إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، مؤكدا أن واشنطن ستستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لضمان التدفق الحر للتجارة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن قطر لعبت دورا أساسيا في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق أكثر من 100 أسير من غزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل بلا كلل حتى عودة باقي الأسرى إلى ذويهم.

ونوّه بلينكن إلى أن واشنطن تناقش مع إسرائيل الحاجة لبذل كل ما يمكن لتوصيل مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين، موضحا أنه تم تحقيق بعض التقدم في توصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأشار بلينكن إلى أن 90% من السكان في غزة يواجهون نقصا في الغذاء والزيادة الفورية للمساعدات أمر أساسي.

وشدد على أنه لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح، معربا عن رفضه للتصريحات التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدا أنه يجب العمل على إحلال سلام وأمن دائمين.