إصابة مستوطنين في عملية دهس شمالي القدس واستشهاد المنفذ

مصراوي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة مستوطنين في حادث دهس شمالي القدس، مؤكدة استشهاد المنفذ.

فيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد طفلة فلسطينية بنيران الجيش زاعمة أنه عن طريق الخطأ في موقع عملية الدهس.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 شهيدا.

وأشار المكتب الحكومي إلى استشهاد 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة جراء القصف العشوائي لجيش الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب.

وأكد الإعلام الحكومي أن جيش الاحتلال ارتكب 1915 مجزرة بحق المدنيين في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

فيما قالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للتهديد والاستهداف المباشر من المسيرات الإسرائيلية.