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BBC

الحكومة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 22835 شهيدًا

04:57 م الأحد 07 يناير 2024

غزة

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مصراوي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 شهيدا.

وأشار المكتب الحكومي إلى استشهاد 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة جراء القصف العشوائي لجيش الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب.

وأكد الإعلام الحكومي أن جيش الاحتلال ارتكب 1915 مجزرة بحق المدنيين في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

فيما قالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للتهديد والاستهداف المباشر من المسيرات الإسرائيلية.

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