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BBC

سلطة المياه الفلسطينية: الاحتلال دمّر 60% من آبار المياه بشمال غزة

04:28 م الأحد 07 يناير 2024

حرب غزة

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مصراوي

قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة دمرت البنية التحتية المائية في غزة، مشيرا إلى أن الوضع في القطاع صعب للغاية وأن حجم الدمار كبير وغير مسبوق.

وأكد غنيم أن ما يصل من مياه لسكان غزة يكفي فقط لإبقائهم على قيد الحياة، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 60 % من آبار المياه شمال القطاع.

بينما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة، بالانتقال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، لافتا إلى إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، وتحويله إلى طريق آخر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر)".

غزة حرب غزة طوفان الأقصى رئيس سلطة المياه الفلسطينية

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طوفان الأقصى

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