الدفاع المدني بغزة: نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بسبب القصف

مصراوي

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بسبب قصف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث، أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، مشيرا إلى أن الطواقم التابعة لنا تعرضت لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة، قائلا: "القصف الإسرائيلي استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا".

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، مراكز عدة لنا تعطلت بسبب القصف الإسرائيلي، موضحا أن قوات الاحتلال تحول دون وصول طواقمنا إلى مواقع متعددة في قطاع غزة الذي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مفقود.

وأكمل المتحدث، أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنى التحتية في القطاع ما أثر على حركة طواقمنا، مشيرا إلى أن تم اعتقال 5 من عناصرنا لا نعلم عنهم أي شيء حتى الآن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه الحرب الدموية.