إعلام عبري: مراقب الدولة يتعهد بإجراء تحقيق شامل قبل هجوم 7 أكتوبر وأثناءه وبعده



مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن مراقب الدولة متنيامو إنجلمان أبلغ وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت نيته إجراء مراجعة تفصيلية لقضايا متعلقة بالحرب مع سريان الحرب وليس بعدها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنجلمان قال إنه ملزم بإجراء تحقيق شامل على المستويات الحكومية والعسكرية قبل الهجوم وأثناءه وبعده.

فيما انتقد وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، بسبب إصراره على إجراء تحقيق حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما أدى إلى نشر التوترات الظاهرة بشأن التحقيقات خلال اجتماع مغلق عقد يوم الخميس 4 يناير.

وقال هاليفي لمجلس الوزراء الأمني في اجتماع الخميس، إن الجيش سيشكل لجنة للتحقيق في المشاكل الاستخباراتية والعملياتية، وأثار ذلك موجة من الانتقادات من بعض كبار الوزراء.