المقاومة تنشر مشاهد جديدة للأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الاحتلال بالشجاعية

مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء اليوم السبت، مشاهد جديدة لبعض الأسرى الإسرائيليين العسكريين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي "عن طريق الخطأ" في حي الشجاعية، وفق بيانه.

مشاهد للجنود الإسرائيليين الأسرى الذين قال جيش الاحتلال إنه قتلهم خطأ في #الشجاعية#غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UsAvLYTVXj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 6, 2024



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد ضباطه برتبة مقدم خلال المعارك في شمال غزة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الضابط القتيل بشمال قطاع غزة هو "روي مردخاي" 31 عامًا قائد مجموعة في "الناحال".

ومع هذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 510 عسكري منذ 7 أكتوبر الماضي، 176 منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بياناته.

سبق وأن أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا خلال معارك شرقي خانيونس جنوبي غزة.