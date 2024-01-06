الاحتلال يعلن مقتل ضابط خلال المعارك بشمال غزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد ضباطه برتبة مقدم خلال المعارك في شمال غزة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الضابط القتيل بشمال قطاع غزة هو "روي مردخاي" 31 عامًا قائد مجموعة في "الناحال".

ومع هذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 510 عسكري منذ 7 أكتوبر الماضي، 176 منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بياناته.

سبق وأن أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا خلال معارك شرقي خانيونس جنوبي غزة.