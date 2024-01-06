الخارجية الأمريكية: بلينكن شدد خلال زيارته لتركيا على إطلاق سراح الأسرى بغزة

مصراوي

قالت الخارجية الأمريكية، إن وزير أنتوني بلينكن وزير الخارجية شدد خلال زيارته إلى تركيا على الحاجة إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.



وأضافت الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية زيادة المساعدات وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحاجة للعمل من أجل سلام إقليمي أوسع.



من جانبها قالت الخارجية التركية، إن الوزيران فيدان وبلينكن ناقشا المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية، أن الوزير أشار إلى عدوانية إسرائيل المتصاعدة والتي تشكل تهديدا للمنطقة برمتها، موضحة أن فيدان أكد لبلينكن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة والسماح بإيصال المساعدات بشكل دائم.

وتابعت الخارجية، أن فيدان أكد خلال لقائه بلينكن ضرورة العودة في أقرب وقت إلى مفاوضات حل الدولتين.