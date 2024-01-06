إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: بلينكن شدد خلال زيارته لتركيا على إطلاق سراح الأسرى بغزة

07:47 م السبت 06 يناير 2024

أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قالت الخارجية الأمريكية، إن وزير أنتوني بلينكن وزير الخارجية شدد خلال زيارته إلى تركيا على الحاجة إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وأضافت الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية زيادة المساعدات وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحاجة للعمل من أجل سلام إقليمي أوسع.

من جانبها قالت الخارجية التركية، إن الوزيران فيدان وبلينكن ناقشا المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت الخارجية، أن الوزير أشار إلى عدوانية إسرائيل المتصاعدة والتي تشكل تهديدا للمنطقة برمتها، موضحة أن فيدان أكد لبلينكن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة والسماح بإيصال المساعدات بشكل دائم.
وتابعت الخارجية، أن فيدان أكد خلال لقائه بلينكن ضرورة العودة في أقرب وقت إلى مفاوضات حل الدولتين.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية تركيا اطلاق سراح الأسرى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يعلن مقتل ضابط خلال المعارك بشمال غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد تدريبات المنتخب.. وقرار جديد للكهرباء بشأن تخفيف الأحمال
هبطت في أثينا.. طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بني غازي تغير مسارها
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة
نتيجة قرعة الحج السياحي.. الوزارة تعلن فوز 23 ألف مواطن - رابط الاستعلام