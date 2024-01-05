الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكانًا للموت وغير صالحة للسكن

مصراوي

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المجاعة في غزة باتت قاب قوسين أو أدنى مع انعدام مستويات الأمن الغذائي في القطاع.

وتابع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الجمعة: "بعد ثلاثة أشهر أصبحت غزة مكانا للموت واليأس، حيث قتل وأصيب عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "غزة أصبحت غير صالحة للسكن وشعبها يشهد تهديدات يومية بينما يراقب العالم ذلك".

وأكد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "هناك كارثة صحية تتكشف في غزة مع انتشار الأمراض المعدية ونوم العائلات في العراء وانخفاض الحرارة".