إعلام عبري: جالانت لم يعلم بالتحقيق ورئيس الأركان وضعه في مأزق



مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في جيش الاحتلال، إن الجيش يحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، بينما مجلس الوزراء يحاربهم في الداخل.

وتابعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال، أن وزير الدفاع يوآف جالانت يعتقد أن رئيس الأركان أخطأ حين شكل فريق التحقيق قبل أن يستشيره، ما وضعه في مأزق أمام مجلس الوزراء في ظل الهجوم الشديد عليهم.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالجيش: "وزير الدفاع سمع بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه تحدث مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وعبر له عن دعمه ومساندته لقادة الجيش وجنوده.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: "أناشد جميع ممثلي الشعب الكف عن استعمال الجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسية".

ووقعت أمس الخميس، مشادة كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر.، ما أدى إلى توتر شديد في اجتماع بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت).

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية ، إن "مشادة كلامية خطيرة وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من جهة، وبين وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى.