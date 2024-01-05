جيش الاحتلال: التحقيقات التي نجريها تهدف إلى تحسين أداء القوات
مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجيش يواصل العمل والعمليات في كل مناطق قطاع غزة.
وتابع متحدث جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "سيكون قتالنا أكثر كفاءة في العام الجاري، و سنواصل التحقيقات الداخلية بشأن هجمات 7 أكتوبر الماضي، و تحقيقات الجيش التي يجريها تهدف إلى تحسين أداء القوات وليست بديلا عن تحقيقات أخرى".
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تحقيقات الجيش التي يجريها تهدف إلى تحسين أداء القوات وليست بديلا عن تحقيقات أخرى، ونواصل العمل والعمليات في كل مناطق قطاع غزة".
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قصفنا مواقع في عيتا الشعب ومجدل زون في لبنان و دمرنا عددا من البنى التحتية وموقعا عسكريا لحزب الله".
ومن جانبها قالت صحيفة هآرتس العبرية عن بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة ثلاثة منهم في حالة خطيرة".
فيديو قد يعجبك: