البرهان يعلن تسليح المقاومة الشعبية في السودان لمواجهة الدعم السريع



مصراوي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".

وتابع البرهان خلال كلمة مصورة اليوم الجمعة: "لا صلح ولا اتفاق مع قوات الدعم السريع، كما أن السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين".

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان" "تسليح المقاومة الشعبية بأي سلاح لدينا"، وتابع قائلاً "لن نمنع المقاومة السودانية من جلب أي سلاح"، مشيراً إلى أن "لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع".

وكانت ميليشيا الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أعلنتا يوم الثلاثاء الماضي توقيع إعلان "أديس أبابا" للعمل على وقف الحرب في البلاد.

ووفقا للإعلان، فإن ميليشيا الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

وشدد طرفا إعلان "أديس أبابا" أيضا على أن السلام المستدام في السودان، يجب أن يستند على وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع.