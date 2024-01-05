نتنياهو: النصر الكامل لن يتحقق إلا بتجريد غزة من السلاح

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن النصر الكامل لن يتحقق قبل تدمير حماس واستعادة الرهائن حسب قوله.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقال على جيروزاليم بوست: "النصر الكامل لن يتحقق قبل تدمير حماس واستعادة الرهائن و تجريد غزة من السلاح".

وأضاف نتنياهو: "لا بد من تفكيك قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها السياسي في غزة".

وأشار نتنياهو: "عدم تدمير حماس يتناقض مع التوجيهات الواضحة لحكومة الحرب الإسرائيلية".