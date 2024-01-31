مسؤول أمريكي: بلينكن سيزرو الشرق الأوسط خلال أيام

مصراوي

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال "الأيام المقبلة"، وفق ما أوردته "سكاي نيوز" في عاجل لها.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن زيارة بلينكن تعتبر الخامسة له للمنطقة والسادسة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها لم تتلق معلومات بشأن حادثة المستشفى في جنين بالضفة الغربية لكنها دائما ما تناقش هذه الممارسات مع الإسرائيليين.

وأكدت الخارجية الأمريكية معارضتها لأي تخفيض لمساحة الأراضي في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لا تريد الاستيلاء على القطاع.

وأوضحت أنها تدعم إنشاء دولة فلسطينية وهذه سياستها المعلنة، مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.