بريطانيا تستعد لإرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر

مصراوي

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن البحرية الملكية في القوات المسلحة البريطانية تستعد لإرسال إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى البحر الأحمر؛ لتحل بديلة لنظيرتها الأمريكية "دوايت أيزنهاور" التي من المنتظر أن تعود إلى أمريكا قريبا.

وقال وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أمس الثلاثاء، إن المملكة المتحدة قد "تتعاون مع الأمريكيين" وتتدخل "لسد فجوة" في البحر الأحمر بعد مغادرة "أيزنهاور".

وتمتلك المملكة المتحدة حاملتي طائرات بتكلفة 3.1 مليار جنيه إسترليني للواحدة، هما "برينس أوف ويلز" و"كوين إليزابيث"، واللتان تحملان على متنهما طائرات مقاتلة من الجيل الخامس طراز "F-35" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي بعد أسابيع من دعوات للملكة المتحدة، لنشر إحدى حاملات الطائرات التي تمتلكها في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت "تليجراف" ، أن الحاملة "كوين إليزابيث"، لم تكن جاهزة لتنفيذ أو المشاركة في أعمال قتالية؛ بسبب النقص في الطاقم البحري في سفينة الدعم "فورت فيكتوريا" التي تزودها بالذخائر والغذاء خلال عمليات الإبحار.