الصحة العالمية: سكان غزة "يموتون من الجوع"

بي بي سي

حذر مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين ، من أن سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وقال راين في مؤتمر صحافي "هناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية وهم ليسوا أطرافًا في هذا النزاع، ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية". وأضاف "الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة"، مشيرًا إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا.

وأشار راين إلى أن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة، خاصة مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة، مضيفاً أنه ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية.

وأوضح المسؤول الأممي أنه من المفترض أن تكون المساعدات المقدمة لغزة، عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان"، مؤكداً أن مزيج "نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد بسبب نقص المأوى، يمكن أن يخلق ظروفاً ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع" خاصة بين الأطفال.