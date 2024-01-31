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BBC

"ولو كلّف حل الحكومة".. عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بسرعة إبرام صفقة مع حماس

09:05 م الأربعاء 31 يناير 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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مصراوي

قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية في تقرير لها، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، بالموافقة على صفقة مع المقاومة الفلسطينية حتى ولو كلّف ذلك حل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو رد عليهم قائلا إنه إذا توفرت صفقة "جيدة لإسرائيل من أجل عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب فسوف أبرمها"، أما في حال كانت "ستشكل خطرا على أمن إسرائيل أو لن تحقق الأهداف التي نريدها فلن أفعل ذلك".

وأضاف نتنياهو، أن عودة الأسرى يجب أن تتم على مراحل، مشيرا إلى أنه من المستحيل "تحقيق هدف واحد على حساب الإضرار بأهداف أخرى".

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن إسرائيل لم تتلق ردا من حماس بشأن صفقة التبادل، موضحا أنه يتوقع أن يصل الرد من قطر في غضون ساعات، كاشفا عن تفاؤل إسرائيلي بشأن إمكانية تحريك الصفقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أنه سيقر صفقة لا تضر بأمن إسرائيل وإن أدت لانهيار حكومته.

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