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BBC

البيت الأبيض: لا نسعى لحرب مع إيران وسنرد على هجوم الأردن بالوقت المناسب

09:01 م الأربعاء 31 يناير 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران.

وتابع البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "مستشار الأمن القومي الأمريكي التقى مع مسؤول إسرائيلي اليوم، لمناقشة تدفق المساعدات إلى غزة ومحادثات إطلاق سراح الأسرى، و نسعى إلى وقف أطول للقتال في غزة أكثر مما كان عليه في نوفمبر الماضي".

وأوضح البيت الأبيض: "نسعى لهدنة ممددة في غزة أطول من هدنة نوفمبر، إضافة إلى أن الهجوم في الأردن خططت له جماعة تدعى المقاومة الإسلامية في العراق".

وأشار البيت الأبيض: "المحادثات من أجل الهدنة بناءة والهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، كما أن الرئيس بايدن يدرس الرد المناسب على حادث الهجوم في الأردن".

وتابع البيت الأبيض: "كتائب حزب الله في العراق ليست الجهة الوحيدة التي تهاجم قواتنا ولا يمكن أن نأخذ ببياناتهم على ظاهرها، كما أنه سيتم الرد على مقتل 3 من جنودنا في الوقت والمكان المناسبين".

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