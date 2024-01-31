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BBC

الخارجية الأمريكية: نعارض أي تخفيض لمساحة الأراضي في غزة

08:21 م الأربعاء 31 يناير 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لم تتلقى معلومات بشأن حادثة المستشفى في جنين بالضفة الغربية، لكنهم دائما ما يناقشون هذه الممارسات مع الإسرائيليين

وتابعت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء: "نعارض أي تخفيض لمساحة الأراضي في غزة وإسرائيل أبلغتنا أنها لا تريد الاستيلاء على القطاع، ونحن ندعم إنشاء دولة فلسطينية وهذه سياستنا المعلنة، مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "عمل الأونروا مهم ومع ذلك فإن الاتهامات الموجهة لبعض موظفيها مقلقة للغاية وينبغي التحقيق فيها، إضافة إلى أنه لا توجد أي منظمة إنسانية أخرى على الأرض حاليا يمكن أن تقوم بدور الأونروا".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "لم يتم تحديد أي إجراءات بعد للرد على مقتل جنودنا لكننا سنحاسب الجهات المسؤولة عن ذلك بدون تصعيد بالمنطقة".

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