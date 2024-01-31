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BBC

"مناورة نتنياهو الاستراتيجية".. إعلام عبري يكشف تفاصيل خطة الاحتلال السرية في غزة

07:26 م الأربعاء 31 يناير 2024

رغم تصريحات جيش الاحتلال.. نتنياهو يدرس الموافقة ع

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مصراوي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع معالم خطة سرية، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وتتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات.

وجاء في تفاصيل الخطة التي وصفتها الصحيفة بـ"مناورة نتنياهو الاستراتيجية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة تشرف على المساعدات لفترة انتقالية، بحيث يكون لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة، كما يحصل في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة، إنشاء سلطة جديدة من دون حماس أو أنصار محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة، أن خطة نتنياهو تسعى لتشكيل تحالف يضم دولاً عربية، لدعم تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، وإذا نجحت الخطة ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطة السرية، التي وضعها رجال أعمال إسرائيليون يرتبط العديد منهم ارتباطاً وثيقاً بنتنياهو، قد تمت مشاركتها أيضاً مع شخصيات رسمية أمريكية، مشيرةً إلى أن هذه الخطة هي جزء من استراتيجية إسرائيل الأوسع "لليوم التالي من الحرب"، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى.

وتساءلت الصحيفة، هل يستطيع نتنياهو أن يتجه نحو إجراء تاريخي ينهي الصراع في غزة ويمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب اتفاق سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية؟ مضيفةً "يبدو أن الاحتمالات معاكسة لذلك، نظراً لتاريخ نتانياهو في التخلي عن مبادرات مماثلة قبل أن تؤتي ثمارها".

واختتمت الصحيفة بالقول: "نتنياهو يدرك أن وقته محدود، وأن أحداث 7 أكتوبر الكارثية قد شوهت إرثه الحالي”، موضحةً أن “إحراز تقدم على الجبهة الفلسطينية يمكن أن يغير هذا الوضع".

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