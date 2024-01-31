الأمم المتحدة: مع تواصل انتشار الأمراض بغزة ستصبح القاتل الأكبر للفلسطينيين

مصراوي

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء في غزة تجاوز 26 ألفا وعدد المصابين تجاوز 65 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد جريفيث أن الاقتتال على مقربة من المستشفيات في خان يونس جنوبي القطاع يهدد بأمان المرضى، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من المنازل في غزة قد تضررت.

وأوضح جريفيث أن الأمراض تنتشر بين السكان في غزة، مؤكدا أنه مع تواصل ذلك ستصبح الأمراض هي القاتل الأكبر للفلسطينيين في القطاع.

وشدد جريفيث على أن هناك حاجة إلى تحسين الضمانات الأمنية في قطاع غزة لتتمكن المنظمات من إيصال المساعدات بشكل آمن.