إعلان

BBC

الأمم المتحدة: مع تواصل انتشار الأمراض بغزة ستصبح القاتل الأكبر للفلسطينيين

07:10 م الأربعاء 31 يناير 2024

انتشار الأمراض بغزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء في غزة تجاوز 26 ألفا وعدد المصابين تجاوز 65 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد جريفيث أن الاقتتال على مقربة من المستشفيات في خان يونس جنوبي القطاع يهدد بأمان المرضى، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من المنازل في غزة قد تضررت.

وأوضح جريفيث أن الأمراض تنتشر بين السكان في غزة، مؤكدا أنه مع تواصل ذلك ستصبح الأمراض هي القاتل الأكبر للفلسطينيين في القطاع.

وشدد جريفيث على أن هناك حاجة إلى تحسين الضمانات الأمنية في قطاع غزة لتتمكن المنظمات من إيصال المساعدات بشكل آمن.

انتشار الأمراض بغزة القاتل الأكبر للفلسطينيين ارتفاع عدد الشهداء في غزة الاقتتال على مقربة من المستشفيات طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل
أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك- (صورة)
قرار بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة