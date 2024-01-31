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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: عدد الشهداء بغزة يفوق أي نزاع منذ الحرب العالمية الثانية

06:10 م الأربعاء 31 يناير 2024

رياض منصور المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة

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مصراوي

قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن حالة مروعة يمر بها الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء في القطاع يفوق أي نزاع آخر منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد منصور أنه يجب وقف الجرائم في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنه يجب العمل من أجل منع النزوح القسري للفلسطينيين في غزة وهو جريمة ضد الإنسانية.

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