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BBC

بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

05:12 م الأربعاء 31 يناير 2024

رجب طيب أردوغان

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القاهرة- مصراوي:

أعلنت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من العلاقات الممزقة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يسافر أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير المقبل، في محاولة لتعزيز التعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط، الغني بالطاقة في ظل الصراعات التي تعصف حاليا بالشرق الأوسط.

وستكون هذه الرحلة الأولى له إلى مصر منذ عام 2013.

رجب طيب أردوغان أردوغان يقوم بزيارة إلى مصر أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل زيارة أردوغان لمصر

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