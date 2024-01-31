بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من العلاقات الممزقة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يسافر أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير المقبل، في محاولة لتعزيز التعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط، الغني بالطاقة في ظل الصراعات التي تعصف حاليا بالشرق الأوسط.

وستكون هذه الرحلة الأولى له إلى مصر منذ عام 2013.