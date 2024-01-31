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BBC

"واشنطن بوست" تنشر بنودًا تزعم أنها لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

04:15 م الأربعاء 31 يناير 2024

حركة حماس

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نيويورك - (بي بي سي)

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بنوداً لصفقة رهائن محتملة بين إسرائيل وحماس.

ويشير تقرير الصحيفة أنه سيطلق سراح جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، خلال وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يمتد لستة أسابيع، برعاية الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وستطلق إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بمعدل ثلاثة فلسطينيين لكل رهينة.

وتشترط الصفقة إعادة تموضع غير دائم للقوات الإسرائيلية بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان في القطاع وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

ويدرس طرفا النزاع الصفقة المحتملة، التي قد تشمل فترات توقف إضافية للقتال بعد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح جنود الجيش الإسرائيلي المحتجزين وجثث الرهائن الذين قتلتهم حماس.

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BBC
حركة حماس إسرائيل صفقة رهائن الرهائن المدنيين الإسرائيليين غزة وقف إطلاق النار

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