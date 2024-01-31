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BBC

جنوب أفريقيا تدعو دول العالم إلى وقف تمويل التحركات العسكرية الإسرائيلية

04:11 م الأربعاء 31 يناير 2024

جنوب أفريقيا

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كيب تاون - (ا ف ب)

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور الأربعاء إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية أمر معقول.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

هذا المحتوى من

AFP
جنوب أفريقيا ناليدي باندور محكمة العدل الدولية كيب تاون

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