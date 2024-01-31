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الخارجية الفلسطينية تطالب بفريق دولي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة

03:31 م الأربعاء 31 يناير 2024

فلسطين

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رام الله - (د ب أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في "مجازر الاحتلال الإسرائيلي" وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

ودعت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى ضرورة أن "يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا".

وأكدت أن "اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب".

وأشارت إلى أن "اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة".

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