وكالات الأمم المتحدة تطلق نداء مشتركًا لاستئناف تمويل الأونروا

نيويورك - (بي بي سي)

ناشد 15 رئيسًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية الدول المانحة لتعيد النظر في قرار تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي بيان وقعته المجموعة وحمل شعار"لا يمكننا التخلي عن أهل غزة" حذر الموقعون من أن القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء بإيقاف التمويل مؤقتًا للأونروا ستكون كارثة لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة".

وناشدت تلك المنظمات الدول في إعادة النظر في القرار وأوضحوا أنه "لا يوجد كيان آخر مثل الأونروا فهي الوحيدة التي تمتلك على الأرض القدرات اللازمة لتوفير المساعدات الضرورية لـ2.2 مليون من الفلسطينيين مهما كبر حجمها وتعقدت عملياتها.