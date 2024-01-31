إعلان

BBC

وكالات الأمم المتحدة تطلق نداء مشتركًا لاستئناف تمويل الأونروا

03:25 م الأربعاء 31 يناير 2024

منظمة الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (بي بي سي)

ناشد 15 رئيسًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية الدول المانحة لتعيد النظر في قرار تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي بيان وقعته المجموعة وحمل شعار"لا يمكننا التخلي عن أهل غزة" حذر الموقعون من أن القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء بإيقاف التمويل مؤقتًا للأونروا ستكون كارثة لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة".

وناشدت تلك المنظمات الدول في إعادة النظر في القرار وأوضحوا أنه "لا يوجد كيان آخر مثل الأونروا فهي الوحيدة التي تمتلك على الأرض القدرات اللازمة لتوفير المساعدات الضرورية لـ2.2 مليون من الفلسطينيين مهما كبر حجمها وتعقدت عملياتها.

هذا المحتوى من

BBC
الأمم المتحدة تمويل الأونروا غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الفلسطينية تطالب بفريق دولي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
المصريون يشترون 57 طن ذهب في 2023.. ورقم قياسي للسبائك والجنيهات
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة